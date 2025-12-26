DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.310 +0,4%Euro1,1772 -0,1%Öl60,73 -2,5%Gold4.533 +1,2%
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

26.12.25 22:32 Uhr
Am Freitagabend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 6.929,94 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55,021 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,043 Prozent auf 6.935,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.932,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.945,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.921,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,943 Prozent aufwärts. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 6.812,61 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 26.09.2025, mit 6.643,70 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, betrug der S&P 500-Kurs 6.037,59 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,09 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.945,77 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Target (+ 3,13 Prozent auf 99,55 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2,67 Prozent auf 11,52 USD), Freeport-McMoRan (+ 2,16 Prozent auf 53,04 USD), Deckers Outdoor (+ 2,12 Prozent auf 103,09 USD) und Elevance Health (+ 1,92 Prozent auf 349,88 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Moderna (-4,73 Prozent auf 31,20 USD), Royal Caribbean Cruises (-2,87 Prozent auf 285,67 USD), Palantir (-2,81 Prozent auf 188,71 USD), Brown-Forman B (-2,60 Prozent auf 26,19 USD) und Altria (-2,34 Prozent auf 57,60 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34.999.437 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

