Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

NASDAQ 100 im Fokus

Beim NASDAQ 100 standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.644,39 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent stärker bei 25.692,68 Punkten, nach 25.656,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 25.620,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.716,71 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,457 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.11.2025, den Stand von 25.236,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.503,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.768,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,26 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 1,78 Prozent auf 220,70 USD), Dollar Tree (+ 1,59 Prozent auf 123,95 USD), PDD (+ 1,38 Prozent auf 115,01 USD), Atlassian (+ 1,26 Prozent auf 163,15 USD) und NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 190,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Palantir (-2,81 Prozent auf 188,71 USD), Tesla (-2,10 Prozent auf 475,19 USD), AppLovin (-1,82 Prozent auf 714,23 USD), Warner Bros Discovery (-1,47 Prozent auf 28,80 USD) und Axon Enterprise (-1,24 Prozent auf 583,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34.999.437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net