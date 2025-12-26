DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.629 +0,1%Bitcoin74.171 +0,2%Euro1,1774 -0,1%Öl60,70 -2,5%Gold4.523 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025 NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Keine finanziellen Details

NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt

26.12.25 19:38 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie höher: Nicht-exklusive Produktlizenz von Groq - Teil der Mitarbeiter wird übernommen | finanzen.net

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA geht es vor dem Wochenende aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 4,36 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktien steigen als einer besten Werte im NASDAQ 100 zeitweise um 2,05 Prozent auf 192,48 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen