NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt

26.12.25 19:38 Uhr

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA geht es vor dem Wochenende aufwärts.

Die NVIDIA-Aktien steigen als einer besten Werte im NASDAQ 100 zeitweise um 2,05 Prozent auf 192,48 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

