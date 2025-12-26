DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.411 +0,5%Euro1,1776 -0,1%Öl60,86 -2,3%Gold4.529 +1,1%
Übernahmekampf

Warner Bros-Aktie im Minus: Paramount Skydance könnte wohl sein Übernahmeangebot zurückziehen

26.12.25 20:27 Uhr
NASDAQ-Titel Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück? | finanzen.net

Im Rennen um Warner Brothers Discovery könnte es eine neue Wendung geben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Warner Bros. Discovery
24,70 EUR 0,48 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

In eigener Sache

