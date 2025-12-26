Übernahmekampf

Warner Bros-Aktie im Minus: Paramount Skydance könnte wohl sein Übernahmeangebot zurückziehen

26.12.25 20:27 Uhr

Im Rennen um Warner Brothers Discovery könnte es eine neue Wendung geben.

Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com