Warner Bros-Aktie im Minus: Paramount Skydance könnte wohl sein Übernahmeangebot zurückziehen
Im Rennen um Warner Brothers Discovery könnte es eine neue Wendung geben.
Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.
