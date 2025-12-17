Übernahmeschlacht

Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance.

Die Führungsspitze veröffentlichte am Mittwoch eine formale Antwort, in der sie ihren Aktionären empfahl, das "unaufgefordert" unterbreitete Angebot nicht anzunehmen. Dieses sei unangebracht und bleibe hinter der Offerte von Netflix zurück. Der Vorstand empfehle einstimmig das Angebot der Streamingplattform. Zuvor hatten bereits das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine bevorstehende Watsche für Paramount berichtet.

In einem Brief an die eigene Belegschaft bekannte sich der Warner Bros-Chef David Zaslav unterdessen zu der bereits unterzeichneten Vereinbarung mit Netflix. "Und wir arbeiten derzeit zusammen, um dieses Geschäft in Abhängigkeit von der Zustimmung der Regulierer und andere Bedingungen abzuschließen", schrieb er. Die Absage an Paramount geschehe im besten Interesse der Aktionäre, nachdem der Vorstand dessen Angebot mit derselben Sorgfalt geprüft habe wie die Netflix-Offerte, ergänzte er.

Paramount, hinter der Oracle-Gründer und Softwaremilliardär Larry Ellison und sein Sohn David stehen, hatte sich zuvor direkt an die Aktionäre gewandt. Der Konkurrent, zu dem der TV-Sender CBS und der Kinderkanal Nickelodeon gehören, hatte 30 US-Dollar in bar je Aktie für den Gesamtkonzern Warner Bros. auf den Tisch gelegt. Netflix hat ein Angebot im Gegenwert von 27,75 Dollar für das Hollywood-Studio und das HBO-Streaminggeschäft gemacht.

Trump-Schwiegersohn zieht sich aus Warner-Gebot zurück

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat sich aus der Bieterschlacht um den Hollywood-Konzern Warner Brothers zurückgezogen. Kushners Investmentfirma Affinity Partners war unter den Geldgebern des Warner-Rivalen Paramount bei dessen 108 Milliarden Dollar schwerem Gebot. Affinity habe entschieden, den Plan nicht weiterzuverfolgen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Nach Bloomberg-Informationen wollte Affinity rund 200 Millionen Dollar zu Paramounts Gebot beitragen. In den USA sorgte aber die Beteiligung eines Mitglieds der Präsidentenfamilie in den vergangenen Tagen für Kritik. Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet.

Der Streaming-Riese Netflix hatte sich beim Warner-Management mit einem Angebot von knapp 83 Milliarden Dollar nur für das Studio- und Streaming-Geschäft durchgesetzt. Paramount will hingegen den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der TV-Sender kaufen - darunter auch CNN.

Trump will neuen Besitzer für CNN

Trump forderte, dass bei einem Warner-Deal unbedingt auch der Nachrichtensender den Besitzer wechseln müsse. Bei CNN wird der US-Präsident oft kritisiert. Paramount gehört seit wenigen Monaten der Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Trump-Unterstützer bekannt ist. In der Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS gab es nach der Übernahme einen Umbau. Die neue Chefredakteurin Bari Weiss bot zudem eine Plattform für Erika Kirk, die Witwe des von einem Attentäter getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk.

Da Warner das Netflix-Gebot vorzog, beschloss Paramount, sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre zu wenden. Sie haben zunächst bis Anfang Januar Zeit, es anzunehmen. Dem Warner-Management bereitete unter anderem Bauchschmerzen, dass das Paramount-Angebot auch 24 Milliarden Dollar der Staatsfonds von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Katar enthält. Diese wollen aber auf ein Mitspracherecht im Geschäft etwa durch einen Sitz im Verwaltungsrat verzichten.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Warner-Aktie zeitweise 1,21 Prozent auf 28,55 US-Dollar. Für die Netflix-Aktie geht es derweil um 1,73 Prozent rauf auf 96,21 US-Dollar.

