Ausblick: Aptiv gewährt Anlegern Blick in die Bücher

01.02.26 07:01 Uhr

Aptiv stellt am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,04 Prozent auf 5,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Aptiv noch 4,91 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,34 Milliarden USD, gegenüber 19,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

