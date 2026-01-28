DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin71.045 +0,5%Euro1,1852 -1,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Kursziel gesenkt

Airbus-Aktie im Fokus: Jefferies stuft auf "Hold" herab

30.01.26 21:58 Uhr
Jefferies wird vorsichtiger: Airbus-Aktie nur noch "Hold" | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191,58 EUR -3,22 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

mehr Analysen