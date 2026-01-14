DAX24.836 -0,3%Est505.937 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.036 +1,4%Euro1,1862 -0,2%Öl66,02 -0,4%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Viele Krisen

Airbus-Aktie mit am DAX-Ende - Medienberichte belasten

26.01.26 11:28 Uhr
Airbus-Aktie von Medienberichten ans DAX-Ende gedrückt | finanzen.net

Die Aktien von Airbus haben am Montag in der Früh als schwächster DAX-Wert 1,5 Prozent eingebüßt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203,50 EUR -3,75 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie schlossen damit eine Kurslücke im Chart vom starken Jahresanfang und sind zurück an ihrer 50-Tage-Linie. Inzwischen verliert die Airbus-Aktie via XETRA 1,40 Prozent auf 203,80 Euro und gehört damit weiterhin zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.

Wer­bung

Als Stimmungsdämpfer sahen Börsianer einen internen Brief des Managements an die Mitarbeiter, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Demnach sei der Jahresauftakt geprägt von einer beispiellosen Anzahl von Krisen und beunruhigenden geopolitischen Entwicklungen.

Derweil konkurrieren Rheinmetall zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB laut dem "Handelsblatt" gegen Airbus SE um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, hieß es in der Zeitung unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
15.01.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
15.01.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen