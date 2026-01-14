Airbus-Aktie mit am DAX-Ende - Medienberichte belasten
Die Aktien von Airbus haben am Montag in der Früh als schwächster DAX-Wert 1,5 Prozent eingebüßt.
Sie schlossen damit eine Kurslücke im Chart vom starken Jahresanfang und sind zurück an ihrer 50-Tage-Linie. Inzwischen verliert die Airbus-Aktie via XETRA 1,40 Prozent auf 203,80 Euro und gehört damit weiterhin zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.
Als Stimmungsdämpfer sahen Börsianer einen internen Brief des Managements an die Mitarbeiter, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Demnach sei der Jahresauftakt geprägt von einer beispiellosen Anzahl von Krisen und beunruhigenden geopolitischen Entwicklungen.
Derweil konkurrieren Rheinmetall zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB laut dem "Handelsblatt" gegen Airbus SE um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, hieß es in der Zeitung unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com