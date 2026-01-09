DAX25.277 +0,1%Est505.979 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.591 -0,7%Euro1,1683 +0,4%Öl63,08 +0,1%Gold4.590 +1,8%
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Buy
Neue Charge

Airbus- und Eutelsat-Aktien in Grün: Eutelsat bestellt erneut bei Airbus Defence and Space

12.01.26 11:08 Uhr
Airbus- und Eutelsat-Aktien im Plus: Airbus Defence liefert neue Satelliten an Eutelsat | finanzen.net

Airbus Defence and Space hat von Eutelsat einen Auftrag über den Bau von weiteren 340 OneWeb-Satelliten für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) erhalten.

Zusammen mit der vorherigen Charge von 100 Satelliten, die im Dezember 2024 beschafft wurden, beläuft sich die Gesamtzahl der von Eutelsat bestellten Satelliten auf 440. Diese neuen Satelliten sollen die Kontinuität des Betriebs der OneWeb-Konstellation sicherstellen.

Die Satelliten werden am Standort von Airbus Defence and Space in Toulouse auf einer neu installierten Produktionslinie gefertigt. Die Auslieferung an den französischen Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten soll ab Ende 2026 erfolgen.

Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 215,80 Euro. Die Papiere von Eutelsat legen im Pariser Handel derweil um 7,26 Prozent zu auf 2,055 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

