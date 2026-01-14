Airbus Aktie
Marktkap. 173,82 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Airbus liefere zunächst mehr Flugzeuge aus als gedacht./ag/mis
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
213,25 €
|Abst. Kursziel*:
17,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
214,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
