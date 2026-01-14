DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.532 +0,5%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.681 +0,9%Bitcoin 82.751 -0,7%Euro 1,1613 -0,3%Öl 63,76 -2,5%Gold 4.621 -0,1%
Airbus Aktie

214,95 EUR -0,85 EUR -0,39 %
STU
199,85 CHF -4,49 CHF -2,20 %
BRX
Marktkap. 173,82 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

12:26 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
214,95 EUR -0,85 EUR -0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Airbus liefere zunächst mehr Flugzeuge aus als gedacht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
213,25 €		 Abst. Kursziel*:
17,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

