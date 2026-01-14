Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag zurück

Kursverlauf

Der CAC 40 zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 8.305,67 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,424 Prozent höher bei 8.366,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8.330,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.366,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8.290,61 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,440 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, stand der CAC 40 bei 8.124,88 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 8.077,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.474,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.396,72 Punkten. Bei 8.113,34 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 67.705 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 319,179 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net