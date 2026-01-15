DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen in Rot -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex soll sich am Donnerstag in der Gewinnzone bewegen. Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet. Nach dem leichten Rücksetzer zur Wochenmitte zeigen sich die Anleger am Donnerstag wieder kauffreudiger. Der DAX hatte am Mittwoch rund ein halbes Prozent nachgegeben, nachdem er tags zuvor mit 25.507 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Das Jahresplus liegt damit weiterhin bei rund vier Prozent. Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen, die Verluste verringerten sich jedoch nach Handelsschluss in Europa. Der marktbreite S&P 500 verteidigte dabei erfolgreich seine 21-Tage-Linie. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf neue Unternehmenszahlen aus dem US-Finanzsektor: Unter anderem legen BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Quartalsergebnisse vor. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die Hinweise auf die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts zu Jahresbeginn geben.





Europas Börsen vorbörslich in Grün. Der EURO STOXX 50 dürfte den Donnerstagshandel auf grünem Terrain beginnen. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte zeichnen sich an den europäischen Börsen am Donnerstag wieder Kursgewinne ab. Für Auftrieb sorgt vor allem der deutliche Rückgang der Ölpreise: Sowohl WTI als auch Brent verzeichnen nach der jüngsten Aufwärtsbewegung Verluste von über drei Prozent. Händler führen dies auf eine vorübergehende Entspannung in der Iran-Krise zurück - Hinrichtungen von Demonstranten, wie sie US-Präsident Donald Trump gefordert hatte, blieben bislang aus. Im Fokus steht zudem die laufende Berichtssaison. Neben Taiwan Semiconductor legen am Nachmittag auch GGoldman Sachs und Morgan Stanley ihre Geschäftszahlen vor. Zusätzliche Impulse könnten Konjunkturdaten aus den USA liefern, insbesondere der Philadelphia-Fed-Index, der Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung in der Region gibt.





An der Wall Street herrschte am Mittwoch Zurückhaltung. Der Dow Jones startete etwas tiefer in den Handel und fiel anschließend weiter zurück. Im Späthandel konnte er seine zwischenzeitlichen Verluste jedoch wieder eingrenzen und schloss letztlich 0,09 Prozent niedriger bei 49.149,63 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenso im Minus. Er verweilte auch weiterhin in der Verlustzone und beendete den Tag 1 Prozent schwächer bei 23.471,75 Zählern. Zur Wochenmitte setzten die US-Börsen ihre Verluste vom Vortag fort. Vor allem große Technologietitel standen unter Druck und gehörten zu den größten Verlierern. Auch mehrere Bankaktien zeigten sich nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse schwach. Zusätzlich belasteten stärker als erwartete US-Erzeugerpreise im November die Stimmung an den Märkten. Die Einzelhandelsumsätze legten im selben Monat hingegen etwas kräftiger zu als vorausgesagt.