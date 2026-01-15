DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.951 -0,4%Euro1,1632 -0,1%Öl64,42 -1,5%Gold4.604 -0,5%
Heute im Fokus

DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen in Rot -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont im Fokus

aktualisiert 15.01.26 08:32 Uhr

Lufthansa: Eingeschränkter Flugbetrieb im Nahen Osten. Beige Book: Wirtschaftsaktivität in den USA verbessert sich. Grönland-Krisengespräch mit den USA brachte keine Einigung. Rio Tinto- und BHP-Aktien: Ausweitung der Erzförderung in Australien.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex soll sich am Donnerstag in der Gewinnzone bewegen.

Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.

Nach dem leichten Rücksetzer zur Wochenmitte zeigen sich die Anleger am Donnerstag wieder kauffreudiger. Der DAX hatte am Mittwoch rund ein halbes Prozent nachgegeben, nachdem er tags zuvor mit 25.507 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Das Jahresplus liegt damit weiterhin bei rund vier Prozent. Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen, die Verluste verringerten sich jedoch nach Handelsschluss in Europa. Der marktbreite S&P 500 verteidigte dabei erfolgreich seine 21-Tage-Linie.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf neue Unternehmenszahlen aus dem US-Finanzsektor: Unter anderem legen BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Quartalsergebnisse vor. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die Hinweise auf die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts zu Jahresbeginn geben.

