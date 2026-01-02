So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

Aktuelle Rohstoffpreise

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,16 Prozent auf 4.639,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.586,74 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 6,42 Prozent auf 92,55 US-Dollar, nach 86,97 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,51 Prozent auf 2.419,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.337,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 1.870,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.862,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 66,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,47 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,49 Prozent auf 62,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 61,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochabend hinzu. Um 0,17 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -1,37 Prozent auf 2,88 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,60 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,37 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,92 Prozent.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,60 Prozent auf 4,22 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,20 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,01 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:01 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,71 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,23 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 287,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (286,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 19:01 Uhr steht ein Minus von -0,04 Prozent auf 0,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,51 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,41 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -10,00 Prozent auf 3,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 1,30 Prozent auf 0,86 US-Dollar, nach 0,85 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 14,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 14,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,79 Prozent auf 60,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 59,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,20 Prozent auf 98,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 98,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,82 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 557,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 550,00 US-Dollar.

