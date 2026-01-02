DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 +3,4%Nas23.346 -1,5%Bitcoin83.608 +2,2%Euro1,1639 -0,1%Öl66,67 +1,9%Gold4.640 +1,2%
DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend
Hybrid replizierende ETFs: Funktionsweise und Vorteile einfach erklärt
Aktuelle Rohstoffpreise

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

14.01.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.189,63 USD 17,37 USD 0,55%
News
Baumwolle
0,65 USD USD 0,17%
News
Bleipreis
2.017,50 USD -1,35 USD -0,07%
News
Dieselpreis Benzin
1,68 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
EEX Strompreis Phelix DE
90,00 EUR 1,10 EUR 1,24%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,08 USD -0,34 USD -9,94%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.634,56 USD 47,82 USD 1,04%
News
Haferpreis
2,88 USD -0,04 USD -1,37%
News
Heizölpreis
59,17 USD USD
News
Holzpreis
557,50 USD 7,50 USD 1,36%
News
Kaffeepreis
3,56 USD -0,04 USD -1,18%
News
Kakaopreis
3.736,00 GBP -108,00 GBP -2,81%
News
Kohlepreis
98,45 USD 0,20 USD 0,20%
News
Kupferpreis
13.309,00 USD -0,85 USD -0,01%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD -0,02 USD -0,92%
News
Mageres Schwein Preis
0,86 USD 0,01 USD 1,30%
News
Maispreis
4,22 USD 0,03 USD 0,60%
News
Mastrindpreis
3,65 USD -0,01 USD -0,33%
News
Milchpreis
14,76 USD -0,01 USD -0,07%
News
Naphthapreis (European)
520,73 USD 8,78 USD 1,72%
News
Nickelpreis
17.616,00 USD -311,50 USD -1,74%
News
Ölpreis (Brent)
66,69 USD 1,23 USD 1,88%
News
Ölpreis (WTI)
60,84 USD -0,31 USD -0,51%
News
Orangensaftpreis
1,98 USD -0,04 USD -1,81%
News
Palladiumpreis
1.865,50 USD 3,50 USD 0,19%
News
Palmölpreis
3.969,00 MYR -1,00 MYR -0,03%
News
Platinpreis
2.417,50 USD 80,00 USD 3,42%
News
Rapspreis
470,25 EUR -3,25 EUR -0,69%
News
Reispreis
10,26 USD -0,09 USD -0,82%
News
Silberpreis
92,79 USD 5,82 USD 6,69%
News
Sojabohnenmehlpreis
287,20 USD 0,80 USD 0,28%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD -0,04%
News
Sojabohnenpreis
10,31 USD 0,07 USD 0,71%
News
Super Benzin
1,74 EUR 0,01 EUR 0,29%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,75 EUR -1,50 EUR -0,79%
News
Zinkpreis
3.259,40 USD 109,90 USD 3,49%
News
Zinnpreis
47.801,00 USD -375,00 USD -0,78%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,41%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,16 Prozent auf 4.639,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.586,74 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 6,42 Prozent auf 92,55 US-Dollar, nach 86,97 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,51 Prozent auf 2.419,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.337,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 1.870,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.862,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 66,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,47 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,49 Prozent auf 62,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 61,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochabend hinzu. Um 0,17 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,92 US-Dollar) geht es um -1,37 Prozent auf 2,88 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,60 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,37 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,92 Prozent.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,60 Prozent auf 4,22 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,20 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,01 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:01 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,71 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,23 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 287,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (286,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 19:01 Uhr steht ein Minus von -0,04 Prozent auf 0,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,51 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,41 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -10,00 Prozent auf 3,08 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 1,30 Prozent auf 0,86 US-Dollar, nach 0,85 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 14,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 14,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,79 Prozent auf 60,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 59,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,20 Prozent auf 98,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 98,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,82 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 557,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 550,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis