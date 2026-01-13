Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Goldman Sachs-Bilanz.
Goldman Sachs wird am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,95 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Goldman Sachs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 14,52 Milliarden USD im Vergleich zu 31,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 48,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 40,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 59,05 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 126,83 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
