DAX25.315 -0,4%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,13 +1,0%Gold4.634 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Analysten-Erwartungen

Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

14.01.26 13:01 Uhr
Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Goldman Sachs-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Goldman Sachs
801,80 EUR 1,80 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Goldman Sachs wird am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,95 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Goldman Sachs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 14,52 Milliarden USD im Vergleich zu 31,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 48,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 40,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 59,05 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 126,83 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Goldman Sachs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Goldman Sachs

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Goldman Sachs

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Goldman Sachs

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs NeutralUBS AG
15.01.2025Goldman Sachs OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2025Goldman Sachs NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.01.2025Goldman Sachs OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2024Goldman Sachs OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2024Goldman Sachs BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2025Goldman Sachs NeutralUBS AG
06.01.2025Goldman Sachs NeutralUBS AG
15.07.2024Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.10.2017Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)
24.02.2017Goldman Sachs SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.01.2017Goldman Sachs SellCitigroup Corp.
06.05.2016Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)
01.03.2016Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Goldman Sachs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen