SIX-Handel SLI mittags in Rot

Index im Fokus

Der SLI sinkt am ersten Tag der Woche.

Um 12:07 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,34 Prozent auf 2.144,75 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Montagshandel ging der SLI 1,03 Prozent schwächer bei 2.151,49 Punkten, nach 2.173,89 Punkten am Vortag.

Bei 2.144,07 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.161,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.131,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2.035,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der SLI auf 1.986,03 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,290 Prozent nach. Bei 2.185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2.128,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 578,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,00 Prozent auf 200,20 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 115,58 CHF) und Lindt (-0,36 Prozent auf 11.080,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams-OSRAM (-5,15 Prozent auf 7,74 CHF), Alcon (-4,13 Prozent auf 61,32 CHF), Straumann (-3,66 Prozent auf 95,78 CHF), Richemont (-3,56 Prozent auf 155,60 CHF) und VAT (-3,10 Prozent auf 490,50 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.198.005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,78 erwartet. Mit 5,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net