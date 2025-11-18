ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 1,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Neutral
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,45 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,62 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,64 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,49%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,99 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
