JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Neutral

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT

