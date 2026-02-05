DAX24.614 +0,5%Est505.963 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +4,2%Nas22.541 -1,6%Bitcoin57.110 +7,0%Euro1,1808 +0,2%Öl67,23 -0,1%Gold4.925 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus
Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google! Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aufwärtspotenzial

Infineon-Aktie nach Zahlen gefragt: Analysten erhöhen Kursziele teils kräftig

06.02.26 13:21 Uhr
Infineon-Aktie mit KI-Fantasie: Analysten sehen Kursziele bis 48 Euro | finanzen.net

Nach den Quartalszahlen bestätigen Analysten ihre Zuversicht für Infineon und erhöhen teils die Kursziele deutlich. Vor allem das KI-Geschäft treibt die Erwartungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,78 EUR -0,22 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,05 EUR 0,39 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
41,27 EUR 0,10 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
264,15 EUR 2,20 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,58 CHF -0,42 CHF -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Berenberg, Deutsche Bank und UBS sehen Kursziele bei bis zu 48 Euro
• JPMorgan bleibt vorsichtig mit Neutral-Rating und 40-Euro-Ziel
• KI-Geschäft ab 2027 zentraler Kurstreiber laut Analysten

Wer­bung

Analysten erhöhen Kursziele nach Zahlen

Nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben mehrere Analysten ihre positiven Einschätzungen zur Infineon-Aktie bekräftigt und die Kursziele teils angehoben.
Die Privatbank Berenberg bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48 Euro und verwies auf die weiterhin herausragende Nachfrage nach KI-Chips.
Auch die Deutsche Bank zeigte sich optimistisch: Analyst Johannes Schaller erhöhte das Kursziel von 44 auf 48 Euro und sieht das KI-Geschäft des Halbleiterkonzerns auf einem klaren Wachstumspfad. Spätestens 2027 dürfte sich dieser laut Analysten deutlich im Ergebnis niederschlagen.

Bruttomarge überzeugt - KI-Ausblick rückt stärker in den Fokus

Ebenfalls positiv äußerte sich die UBS, die das Kursziel von 44 auf 47 Euro anhob und an der Kaufempfehlung festhielt. Besonders die Bruttomarge habe im abgelaufenen Quartal positiv überrascht. Zudem sei der Ausblick für das KI-Geschäft im Jahr 2027 höher ausgefallen als bislang erwartet.
Vorsichtiger bleibt dagegen JPMorgan. Die US-Bank erhöhte das Kursziel zwar leicht von 39,20 auf 40 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Neutral". Zwar seien die jüngsten Ergebnisse dank starker Margen besser als gedacht ausgefallen, der Ausblick entspreche jedoch weitgehend den Erwartungen und sei noch nicht an den aktuellen Dollar-Kurs angepasst.

Strukturelle Weichenstellungen ergänzen die KI-Fantasie

Neben den Analystenkommentaren rücken auch strategische Weichenstellungen bei Infineon in den Fokus. Mit der geplanten Übernahme des Sensorportfolios von ams-OSRAM stärkt der Konzern sein Geschäft in margenstarken Anwendungen für Automotive, Industrie und Medizintechnik. Parallel optimiert Infineon seine Fertigungsstruktur, unter anderem durch den Verkauf eines Backend-Standorts in Thailand, um Effizienz und Flexibilität zu erhöhen.
An der Börse geht es vor dem Wochenende leicht nach oben: Die Infineon-Aktie notiert zuletzt 0,42 Prozent fester bei 41,58 Euro und hat damit den Analysten zufolge noch ein spürbares Aufwärtspotenzial von bis zu 15 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen