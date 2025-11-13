DAX 23.696 -0,8%ESt50 5.657 -0,7%MSCI World 4.337 -0,2%Top 10 Crypto 12,75 +1,0%Nas 22.897 +0,0%Bitcoin 81.320 +0,0%Euro 1,1585 -0,3%Öl 64,40 +0,2%Gold 4.065 -0,4%
Deutsche Bank Aktie

31,12 EUR -0,67 EUR -2,09 %
STU
36,01 USD -0,92 USD -2,48 %
BTT
Marktkap. 60,9 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Bank Hold

16:06 Uhr
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,28 €		 Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,04%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

