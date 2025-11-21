DAX 23.242 +0,7%ESt50 5.538 +0,4%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.329 -0,1%Euro 1,1526 +0,1%Öl 62,26 -0,4%Gold 4.065 +0,0%
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu
Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch
Deutsche Bank Aktie

29,87 EUR +0,25 EUR +0,84 %
STU
34,17 USD +0,64 USD +1,91 %
BTT
Marktkap. 56,15 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

08:01 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank AG
29,87 EUR 0,25 EUR 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Frankfurter schalteten einen Gang höher und strebten zu einem fiskalisch, wirtschaftlich und technologisch günstig erscheinenden Zeitpunkt eine Ausweitung ihres Hausbank-Konzepts an, schrieb Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet des jüngsten Kursanstiegs erschienen die Aktien attraktiv angesichts der Fähigkeit des Geldhauses, sich bietende Geschäftschancen zu nutzen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
29,73 €		 Abst. Kursziel*:
27,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
29,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,22%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
18.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

