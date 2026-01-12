Konkurrenzdruck

Alphabets Google arbeitet an einer neuen Initiative, um seine KI-Chips attraktiver zu machen und arbeitet dabei mit Meta Platforms zusammen. Warum das für NVIDIA gefährlich sein könnte.

• Google arbeitet mit Meta Platforms zusammen

• Google strebt bessere Kompatibilität seiner KI-Chips mit PyTorch an

• Konkurrenz zwischen KI-Chips: TPUs vs. GPUs



Wer­bung Wer­bung

Tensor Processing Unit oder TPUs sind sogenannte KI-Beschleuniger, die auf das Training und die Ausführung von KI-Modellen ausgerichtet sind. Sie werden in verschiedenen Bereichen wie Agenten, Codegenerierung, Medienproduktion und vielem mehr, eingesetzt. Sie kommen auch in KI-Anwendungen von Google wie Gemini, Google Suche, Google Fotos oder Google Maps zum Einsatz.

Meta Platforms als Bedrohung für NVIDIA: Googles TPUs könnten den Markt revolutionieren