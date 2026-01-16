Belimo hat Umsatzwachstum im Jahr 2025 beschleunigt

Belimo verzeichnete ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 23.3% in lokalen Währungen (2024: +13.1%) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1’121 Millionen. Diese starke Entwicklung unterstreicht die führende Marktposition von BELIMO sowie die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie. Belimo adressierte weiterhin erfolgreich die Megatrends Urbanisierung, Energieeffizienz und Digitalisierung . Trotz eines Rückgangs der weltweiten Ausgaben im Bereich der Zweckbauten beschleunigte sich das Wachstum sowohl im traditionellen HLK-Geschäft von Belimo als auch bei den Kühllösungen für Rechenzentren. Letztere machten knapp die Hälfte des Umsatzwachstums von Belimo im Jahr 2025 aus. Die starke Leistung wurde auch durch die RetroFIT+ Initiative des Unternehmens getragen, mit der Belimo im Bereich der Sanierungsprojekte zulegen konnte. Alle geografischen Regionen trugen zu diesem hervorragenden Ergebnis bei und verzeichneten ein beschleunigtes Wachstum in Lokalwährungen.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 1’000 Wer­bung Wer­bung 2025 2024 Netto- umsatz %2) Wachstum Wer­bung Wer­bung in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto- umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen EMEA 429’409 38% 10.2% 12.0% 389’731 41% 3.7% 5.9% Amerika 544’027 49% 25.4% 31.8% 433’976 46% 16.1% 19.8% Asien Pazifik 147’377 13% 22.7% 28.9% 120’153 13% 10.2% 14.6% Insgesamt1) 1’120’813 100% 18.7% 23.3% 943’860 100% 9.9% 13.1%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

2) in % des Gesamtnettoumsatzes

EMEA: Die Marktregion EMEA verzeichnete 2025 einen Umsatz von CHF 429 Millionen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 12.0% in Lokalwährungen gegenüber dem Vorjahr. Unterstützend wirkte die Belebung im Erstausrüster-(OEM-)Segment, die zum Teil auf die Wiederauffüllung der Lagerbestände zurückzuführen war. Insbesondere die Brandschutz- und Entrauchungsanwendungen sowie die VAV-Anwendungen zeigten eine starke Leistung. Die Marktentwicklung verlief in den einzelnen Ländern unterschiedlich, wobei der Nichtwohnungsmarkt insgesamt eine Herausforderung blieb. Die Bereiche Sanierung und Instandhaltung blieben die stabilisierenden Faktoren der Branche und wuchsen trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds stetig. Die gute Positionierung von Belimo und die RetroFIT+ Initiative ermöglichten starke Leistungen in allen Ländern. Bei den Endmärkten trugen Gesundheits-, Bildungs- und Gewerbegebäude erheblich zum Wachstum bei. Auch Rechenzentren trieben das Wachstum an, wenn auch in geringerem Masse als in Amerika und Asien Pazifik, im Einklang mit den globalen Investitionsmustern im Bereich Rechenzentren.

Amerika: Die Marktregion Amerika vermeldete 2025 einen Umsatz von CHF 544 Millionen. Dies entspricht einem hervorragenden Umsatzwachstum von 31.8% in Lokalwährungen, das durch ein insgesamt positives Marktumfeld unterstützt wurde. Das Wachstum war in den meisten Endmärkten und Regionen, in denen Belimo tätig ist, auf breiter Basis zu verzeichnen. Der Markt der Rechenzentren trug stark zum Umsatzwachstum in Amerika bei, angetrieben durch den Bau von Rechenzentren aufgrund der Nachfrage im Bereich KI. Führende Betreiber von Rechenzentren und Chip-Hersteller bevorzugen die fortschrittliche und differenzierte Regelventiltechnologie von Belimo für Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlanwendungen. Belimo gewann weiterhin Anteile in anderen Märkten, darunter Life Sciences/Pharma, Gesundheitswesen und Bildung. Dies wurde durch die Kundenorientierung, die Innovationsführerschaft, die hervorragenden Lieferzeiten und die Produktqualität von Belimo unterstützt. Zudem hat die 2021 gestartete RetroFIT+ Initiative von Belimo im Bereich der Sanierungen an Zugkraft gewonnen. Gebäudeeigentümer entscheiden sich zunehmend für die Technologie von Belimo, um ältere HLK-Systeme in Gebäuden nachzurüsten und so den Energieverbrauch zu senken und die Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern.

Asien Pazifik: Die Marktregion Asien Pazifik vermeldete 2025 einen Umsatz von CHF 147 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 28.9% in Lokalwährungen, trotz eines insgesamt verhaltenen Neubaumarktes. Positiv entwickelten sich die Aktivitäten von Belimo in China und Indien. Einer der wichtigsten Faktoren war der Markt der Rechenzentren, der das Wachstum in der gesamten Region sowohl im Inlandsgeschäft als auch im Export weiter vorantrieb. Andere wachstumsstarke Märkte wie Halbleiter-, Batterie- und Elektronikfabriken trugen ebenfalls zum Wachstum von Belimo bei. Die Marktentwicklung für energieeffiziente Interventionen im Bestandsbau realisierte dank der RetroFIT+ Initiative erste Projekterfolge. Die Marktanteilsgewinne in allen Segmenten wurden zudem durch die konsequente Umsetzung von Belimo’s Strategie unterstützt, die Marktreichweite durch die Stärkung der Verkaufsorganisation sowie gezielte technische Seminare für unterschiedliche Zielgruppen im Vertriebskanal auszubauen.

Nettoumsatz nach Business Line

in CHF 1’000 2025 2024 Netto- umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto- umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Klappenantriebe 476’305 42% 10.3% 14.4% 431'666 46% 6.6% 9.7% Regelventile 591’416 53% 26.4% 31.3% 468'043 50% 12.1% 15.4% Sensoren und Zähler 53’092 5% 20.2% 25.1% 44'152 5% 20.9% 25.0% Insgesamt1) 1'120’813 100% 18.7% 23.3% 943'860 100% 9.9% 13.1%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

2) in % des Gesamtnettoumsatzes

Das substanzielle Umsatzwachstum wurde durch kontinuierliche Innovationen in allen Business Lines von Belimo unterstützt. Die Business Line Regelventile erzielte eine Umsatzsteigerung von 31.3% in Lokalwährungen, unterstützt durch Belimo Energy ValvesTM und die anhaltende Umstellung von druckabhängigen auf höherwertige druckunabhängige Regelventile. Parallel dazu stiegen die Umsätze mit Klappenantrieben um 14.4% in Lokalwährungen, gestützt durch Anwendungen in den Bereichen Brandschutz und Entrauchung sowie variabler Volumenstrom (VAV). Die Business Line Sensoren und Zähler verzeichnete ein Wachstum von 25.1% in Lokalwährungen und gewann weiter an Dynamik, da Kunden zu Belimo wechselten, um ihre Lieferantenbasis für Feldgeräte zu konsolidieren und von den Vorteilen einer nahtlosen Integration innerhalb des gesamten Portfolios zu profitieren.

