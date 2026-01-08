DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.065 ±0,0%Euro1,1655 ±-0,0%Öl62,36 -0,5%Gold4.461 -0,4%
09.01.26 03:53 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA, Gold und Co.: Ein unerwarteter Gewinner mischt die wertvollsten Assets der Welt auf | finanzen.net

Gold bleibt stark und NVIDIA beeindruckt weiter - doch dieser überraschende Aufsteiger mischt die Rangliste der wertvollsten Assets der Welt nun auf.

• Spannende Verschiebungen bei den wertvollsten Assets der Welt
• Neue Spitzenreiter rücken in den Fokus der Anleger
• Klassische Favoriten treffen auf überraschende Aufsteiger

Die Finanzwelt erlebt derzeit spektakuläre Verschiebungen bei den wertvollsten Vermögenswerten. Während Gold seine Spitzenposition souverän hält und NVIDIA den Techsektor dominiert, hat ein überraschender Aufsteiger für Aufsehen gesorgt.

Silber stürmt in die Top 3 der Weltvermögen

Silber hat 2025 einen historischen Kurssprung hingelegt. Laut Daten von CompaniesMarketCap ist der Preis des Edelmetalls im Jahr 2025 um beeindruckende 174 Prozent gestiegen und hat damit den dritten Platz unter den weltweit wertvollsten Assets erobert. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,32 Billionen US-Dollar liegt Silber nun nur noch knapp hinter dem KI-Chiphersteller NVIDIA, der mit 4,51 Billionen US-Dollar auf Platz zwei rangiert (Stand 08. Januar 2026). Damit steht Silber nun vor Technologieriesen wie Apple, Alphabet und Microsoft - ein bemerkenswerter Erfolg für einen klassischen Rohstoff.

Treiber der Silber-Rally

Experten führen den rasanten Anstieg des Silberpreises auf mehrere Faktoren zurück. Laut Beobachtern spielen Versorgungsengpässe eine zentrale Rolle, nachdem große Volkswirtschaften wie die USA Silber strategisch als kritischen Rohstoff behandeln und China durch aggressive Nachfrage und niedrige Lagerbestände den Markt zusätzlich verengt. Hinzu kommen Zinssenkungserwartungen in den USA und eine vergleichsweise geringe Liquidität am Silber-Spotmarkt. Auch kurzfristige Spekulationsmaßnahmen beeinflussten den Kurs: So führte die Terminbörse CME in Chicago Maßnahmen ein, um die Silber-Spekulation einzudämmen.

Gold und NVIDIA-Aktie: Unangefochtene Spitzenreiter

Trotz der Silber-Rally bleibt Gold das wertvollste Asset der Welt. Die Marktkapitalisierung des Edelmetalls liegt bei 31,17 Billionen US-Dollar (Stand 08. Januar 2026) und zeigt, dass der "sichere Hafen" unter Anlegern weiterhin unangefochten ist. Auch wenn der Goldpreis 2025 "nur" um rund 60 Prozent in US-Dollar bzw. 45 Prozent in Euro gestiegen ist, bleibt das Edelmetall das Rückgrat der globalen Vermögensstruktur.

Während Gold also seine Spitzenposition verteidigt, bleibt die Konkurrenz spannend. NVIDIA profitiert weiter vom Boom der Künstlichen Intelligenz und hält Silber auf Distanz - wenn auch nur noch knapp. Bitcoin und andere Kryptowährungen rangieren deutlich dahinter; der Bitcoin kommt mit seiner Marktkapitalisierung laut CompaniesMarketCap auf Platz acht. Gerade Silber beweist damit, dass auch klassische Rohstoffe plötzlich zu den wertvollsten Assets der Welt aufsteigen können.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

