Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag stabil.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 23.515,39 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,466 Prozent fester bei 23.639,69 Punkten, nach 23.530,02 Punkten am Vortag.

Bei 23.664,26 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23.446,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,261 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 23.111,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.562,54 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 19.338,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.813,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23.119,49 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 11,85 Prozent auf 2,36 USD), JetBlue Airways (+ 8,03 Prozent auf 5,38 USD), Innodata (+ 6,82 Prozent auf 61,54 USD), Nissan Motor (+ 6,22 Prozent auf 2,71 USD) und Rambus (+ 4,77 Prozent auf 107,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-14,11 Prozent auf 22,09 USD), Sangamo Therapeutics (-6,65 Prozent auf 0,40 USD), Ultralife Batteries (-5,82 Prozent auf 6,63 USD), Cerus (-5,11 Prozent auf 2,60 USD) und AngioDynamics (-5,09 Prozent auf 10,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 53.649.209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net