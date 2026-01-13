DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.199 -0,2%Euro1,1600 -0,1%Öl64,11 +0,4%Gold4.595 -0,5%
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

16.01.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag stabil.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 23.515,39 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,466 Prozent fester bei 23.639,69 Punkten, nach 23.530,02 Punkten am Vortag.

Bei 23.664,26 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23.446,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,261 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 23.111,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.562,54 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 19.338,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.813,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23.119,49 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 11,85 Prozent auf 2,36 USD), JetBlue Airways (+ 8,03 Prozent auf 5,38 USD), Innodata (+ 6,82 Prozent auf 61,54 USD), Nissan Motor (+ 6,22 Prozent auf 2,71 USD) und Rambus (+ 4,77 Prozent auf 107,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-14,11 Prozent auf 22,09 USD), Sangamo Therapeutics (-6,65 Prozent auf 0,40 USD), Ultralife Batteries (-5,82 Prozent auf 6,63 USD), Cerus (-5,11 Prozent auf 2,60 USD) und AngioDynamics (-5,09 Prozent auf 10,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 53.649.209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

