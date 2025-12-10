DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.207 ±-0,0%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Delivery Hero im Fokus
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Wedbushs-Favoriten

NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025

10.12.25 07:16 Uhr
NASDAQ-Aktien NVIDIA & Co.: Wedbush nennt seine Top-10-Aktien für Ende 2025 | finanzen.net

Wedbush-Analyst Dan Ives hat seine zehn favorisierten Tech-Aktien für das Jahresende 2025 vorgestellt - und sieht trotz der Debatte um eine KI-Blase weiterhin erhebliches Potenzial im Sektor.

• Dan Ives nennt zehn Tech-Aktien als Favoriten bis Jahresende 2025
• Microsoft und NVIDIA stehen als Kernpositionen an der Spitze der Liste
• Ives widerspricht der KI-Blasen-These: Nur drei Prozent der US-Firmen nutzen bislang KI

Wer­bung

Microsoft und NVIDIA als Kernpositionen

Die US-Investmentbank Wedbush hat Ende November 2025 eine Liste mit zehn Tech-Aktien veröffentlicht, die Anleger bis zum Jahresende im Blick behalten sollten. An der Spitze stehen Microsoft und NVIDIA als zentrale Positionen. In einer Kundennotiz, über die GuruFocus berichtet, sieht Analyst Dan Ives in den beiden Unternehmen die Profiteure einer anhaltenden Nachfrage nach Chips, Cloud-Diensten und Sicherheitslösungen.

Die vollständige Liste umfasst: Microsoft, NVIDIA, Palantir, Advanced Micro Devices (AMD), Tesla, Apple, Meta, Alphabet, Crowdstrike und Palo Alto Networks. Auffällig ist, dass Amazon, Salesforce, IBM und Intel nicht in der Top-10 auftauchen - obwohl Ives sie weiterhin in seinem breiteren "AI 30"-Universum führt. Diesen Unternehmen fehle jedoch der kategoriedefinierende Hebel in der KI-Innovation.

Keine KI-Blase laut Wedbush

Ives widerspricht der zunehmenden Diskussion über eine mögliche Überbewertung von KI-Aktien. Wie aus einem Bericht von Yahoo Finance hervorgeht, betonte der Analyst im Interview, dass nur etwa drei Prozent der US-Unternehmen bislang den KI-Pfad eingeschlagen hätten, global seien es weniger als ein Prozent. Die hohen Bewertungen seien nicht durch Spekulation getrieben, sondern durch reale Unternehmensausgaben, staatliche Nachfrage und einen anhaltenden Chipmangel.

Wer­bung

Der Wedbush-Analyst, der den Tech-Sektor seit der Dotcom-Ära beobachtet, sieht deutliche Unterschiede zu 1999. Damals hätten Tech-Aktien im Schnitt beim 30-fachen des Umsatzes gehandelt - oft ohne bewährte Geschäftsmodelle. Die heutigen Marktführer generierten hingegen hunderte Milliarden US-Dollar an Cash und verfügten über echte Infrastruktur und Kundenstämme. Die Nachfrage nach NVIDIA-Chips übersteige das Angebot bei weitem, was für Ives kein Zeichen von Manie sei, sondern ein Beweis dafür, dass die Branche den Bedarf noch lange nicht decken könne.

Massive Investitionen erwartet

Wedbush prognostiziert, dass die KI-getriebenen Investitionsausgaben der großen Tech-Konzerne 2026 zwischen 550 und 600 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Zusätzliche Ausgabenwellen von Regierungen, globalen Großunternehmen sowie aus Asien und dem Nahen Osten stünden bevor. Weniger als fünf Prozent der US-Unternehmen hätten KI bislang in nennenswertem Umfang implementiert.

Für jede der zehn Aktien nennt Ives spezifische Gründe: Microsoft sei der am besten positionierte Hyperscaler für KI-Unternehmensanwendungen, NVIDIA fertige den einzigen Chip, der die KI-Revolution antreibe. Palantir gelte als führende KI-Software für Regierungen und Unternehmen, während AMD als größter Herausforderer von NVIDIA Marktanteile gewinnen dürfte. Tesla stehe an der Schwelle zur autonomen Mobilität, Apple werde zum Tor für Verbraucher-KI, und Meta beginne, seine frühen KI-Investitionen zu monetarisieren. CrowdStrike und Palo Alto Networks profitierten als KI-gestützte Cybersicherheitsanbieter von der steigenden Nachfrage nach Schutzlösungen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

