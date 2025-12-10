NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025
Wedbush-Analyst Dan Ives hat seine zehn favorisierten Tech-Aktien für das Jahresende 2025 vorgestellt - und sieht trotz der Debatte um eine KI-Blase weiterhin erhebliches Potenzial im Sektor.
Werte in diesem Artikel
• Dan Ives nennt zehn Tech-Aktien als Favoriten bis Jahresende 2025
• Microsoft und NVIDIA stehen als Kernpositionen an der Spitze der Liste
• Ives widerspricht der KI-Blasen-These: Nur drei Prozent der US-Firmen nutzen bislang KI
Microsoft und NVIDIA als Kernpositionen
Die US-Investmentbank Wedbush hat Ende November 2025 eine Liste mit zehn Tech-Aktien veröffentlicht, die Anleger bis zum Jahresende im Blick behalten sollten. An der Spitze stehen Microsoft und NVIDIA als zentrale Positionen. In einer Kundennotiz, über die GuruFocus berichtet, sieht Analyst Dan Ives in den beiden Unternehmen die Profiteure einer anhaltenden Nachfrage nach Chips, Cloud-Diensten und Sicherheitslösungen.
Die vollständige Liste umfasst: Microsoft, NVIDIA, Palantir, Advanced Micro Devices (AMD), Tesla, Apple, Meta, Alphabet, Crowdstrike und Palo Alto Networks. Auffällig ist, dass Amazon, Salesforce, IBM und Intel nicht in der Top-10 auftauchen - obwohl Ives sie weiterhin in seinem breiteren "AI 30"-Universum führt. Diesen Unternehmen fehle jedoch der kategoriedefinierende Hebel in der KI-Innovation.
Keine KI-Blase laut Wedbush
Ives widerspricht der zunehmenden Diskussion über eine mögliche Überbewertung von KI-Aktien. Wie aus einem Bericht von Yahoo Finance hervorgeht, betonte der Analyst im Interview, dass nur etwa drei Prozent der US-Unternehmen bislang den KI-Pfad eingeschlagen hätten, global seien es weniger als ein Prozent. Die hohen Bewertungen seien nicht durch Spekulation getrieben, sondern durch reale Unternehmensausgaben, staatliche Nachfrage und einen anhaltenden Chipmangel.
Der Wedbush-Analyst, der den Tech-Sektor seit der Dotcom-Ära beobachtet, sieht deutliche Unterschiede zu 1999. Damals hätten Tech-Aktien im Schnitt beim 30-fachen des Umsatzes gehandelt - oft ohne bewährte Geschäftsmodelle. Die heutigen Marktführer generierten hingegen hunderte Milliarden US-Dollar an Cash und verfügten über echte Infrastruktur und Kundenstämme. Die Nachfrage nach NVIDIA-Chips übersteige das Angebot bei weitem, was für Ives kein Zeichen von Manie sei, sondern ein Beweis dafür, dass die Branche den Bedarf noch lange nicht decken könne.
Massive Investitionen erwartet
Wedbush prognostiziert, dass die KI-getriebenen Investitionsausgaben der großen Tech-Konzerne 2026 zwischen 550 und 600 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Zusätzliche Ausgabenwellen von Regierungen, globalen Großunternehmen sowie aus Asien und dem Nahen Osten stünden bevor. Weniger als fünf Prozent der US-Unternehmen hätten KI bislang in nennenswertem Umfang implementiert.
Für jede der zehn Aktien nennt Ives spezifische Gründe: Microsoft sei der am besten positionierte Hyperscaler für KI-Unternehmensanwendungen, NVIDIA fertige den einzigen Chip, der die KI-Revolution antreibe. Palantir gelte als führende KI-Software für Regierungen und Unternehmen, während AMD als größter Herausforderer von NVIDIA Marktanteile gewinnen dürfte. Tesla stehe an der Schwelle zur autonomen Mobilität, Apple werde zum Tor für Verbraucher-KI, und Meta beginne, seine frühen KI-Investitionen zu monetarisieren. CrowdStrike und Palo Alto Networks profitierten als KI-gestützte Cybersicherheitsanbieter von der steigenden Nachfrage nach Schutzlösungen.
D. Maier / Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alphabet C (ex Google) News
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen