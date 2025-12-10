DAX24.083 -0,3%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,96 -0,3%Gold4.195 -0,3%
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück

10.12.25 09:47 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX mit leichten Verlusten - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid am Abend | finanzen.net

Gespannt warten Anleger auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Vorfeld wagt sich der Markt kaum aus der Deckung.

Der DAX startete 0,13 Prozent niedriger bei 24.131,39 Zählern in den XETRA-Haupthandel. Im weiteren Verlauf gerät er etwas unter Druck.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alle Augen auf die Fed

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnete schon am Morgen mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schließlich gehe dieser Börsentag "erst abends richtig los". Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten", erklärte er.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets rechnet damit, dass die Nachrichten der Fed an diesem Abend und die anschließende Reaktion der Finanzmärkte die Richtung für den Rest des Börsenjahres vorgeben könnten.

Die Zinsentscheidung erfolgt in einem für die US-Notenbank weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump kräftig Druck auf die Fed aus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com