TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
Die Aktionäre von TUI können sich wieder über eine Dividende freuen. Das Unternehmen verkündete starke starke Geschäftszahlen.
Werte in diesem Artikel
Die Dividende fällt für das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 mit nur 10 Cent pro Aktie noch gering aus, dürfte in den kommenden Jahren aber steigen. Der MDAX-Konzern, der seit Beginn der Corona-Pandemie keine Dividende mehr gezahlt hat, spricht von einer "Starter-Dividende". Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 will TUI nun jedes Jahr 10 bis 20 Prozent des bereinigten Konzerngewinns pro Aktie an seine Anteilseigner ausschütten.
TUI habe im vergangenen Geschäftsjahr wichtige finanzielle Meilensteine erreicht, sagte Finanzvorstand Mathias Kiep laut der Mitteilung. So sei die Nettoverschuldung weiter gesenkt und der Nettoverschuldungsgrad verbessert worden. Die großen Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit von TUI heraufgestuft. "Diese solide finanzielle Basis ermöglicht die nächste Phase unserer Kapitalallokation", sagte Kiep laut der Mitteilung.
Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet TUI einen Umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 7 bis 10 Prozent.
Die TUI-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 2,63 Prozent auf 8,14 Euro ab. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
