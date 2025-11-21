TUI Aktie
Marktkap. 4,22 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,52 €
|Abst. Kursziel*:
-3,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
|
Analyst Name:
James Wheatcroft
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG