Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

11:26 Uhr
TUI Hold
TUI AG
8,27 EUR -0,13 EUR -1,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Hold

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,52 €		 Abst. Kursziel*:
-3,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
Analyst Name:
James Wheatcroft 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:46 TUI Market-Perform Bernstein Research
11:26 TUI Overweight Barclays Capital
11:26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 TUI Neutral UBS AG
11:26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net Bilanzvorlage TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tui schwächelt nach gutem Lauf - Ausblick und Dividende im Blick
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge
finanzen.net TUI Aktie News: TUI büßt am Mittwochmittag ein
dpa-afx ROUNDUP: Tui erwartet Entspannung bei Reisepreisen - erste Dividende seit Corona
StockXperts TUI: Das liest sich sehr gut
finanzen.net MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start fester
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
EQS Group EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG transfers two newbuild slots to TUI Cruises reinforcing its strategic realignment and long-term growth ambitions in the UK and Northern Europe
EQS Group EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update
