November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TUI-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Im November 2025 haben 2 Experten die TUI-Aktie analysiert.
1 Experte rät die TUI-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,450 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TUI auf 8,226 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|24.11.2025
|Deutsche Bank AG
|11,00 EUR
|33,72
|17.11.2025
|Bernstein Research
|7,90 EUR
|-3,96
|12.11.2025
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
