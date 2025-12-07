DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.493 -0,2%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf

07.12.25 14:02 Uhr
November 2025: So bewerten Analysten die TUI-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TUI-Aktie in den Fokus genommen.

Im November 2025 haben 2 Experten die TUI-Aktie analysiert.

1 Experte rät die TUI-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,450 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TUI auf 8,226 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--24.11.2025
Deutsche Bank AG11,00 EUR33,7217.11.2025
Bernstein Research7,90 EUR-3,9612.11.2025

Redaktion finanzen.net

