Expertenmeinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TUI-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel

Im November 2025 haben 2 Experten die TUI-Aktie analysiert.

Wer­bung Wer­bung

1 Experte rät die TUI-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,450 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TUI auf 8,226 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital - - 24.11.2025 Deutsche Bank AG 11,00 EUR 33,72 17.11.2025 Bernstein Research 7,90 EUR -3,96 12.11.2025

Redaktion finanzen.net