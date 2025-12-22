Tourismus-Riese

Die TUI-Aktie kennt kein Halten mehr: Nach einer Erholung im Dezember hat das Papier nun die entscheidende Hürde genommen und ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.

• TUI-Aktie knackt Jahreshoch

• Zweistelliges Plus im bisherigen Jahresverlauf bestätigt Aufwärtstrend

• Experten bleiben trotz Rekordjagd optimistisch gestimmt

Operatives Comeback und Schuldenabbau als Kurstreiber

Hinter dem Sprung auf das neue 52-Wochen-Hoch stehen handfeste fundamentale Verbesserungen. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete TUI ein Rekordergebnis mit einem bereinigten EBIT von rund 1,4 Milliarden Euro bei einem Umsatz von über 24 Milliarden Euro.

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Bilanz: Die Nettoverschuldung wurde im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt. Diese finanzielle Stabilisierung trägt Früchte: Erstmals seit Beginn der Corona-Krise schüttet der Konzern wieder eine Dividende (geplant sind 0,10 Euro je Aktie) an die Anteilseigner aus.

Ausblick 2026: Kapazitäten werden ausgebaut

Die Buchungslage für den laufenden Winter sowie der Ausblick auf den Sommer 2026 untermauern das aktuelle Kursniveau. TUI reagiert auf die hohe Nachfrage bereits mit einer Ausweitung des Angebots, etwa durch zusätzliche Flugzeugkapazitäten an wichtigen Standorten wie Hannover.

Der Konzern profitiert dabei massiv von einem Trend zu früheren Buchungen und einer starken Performance in den margenstarken Bereichen Kreuzfahrten und Hotels. Laut CEO Sebastian Ebel hat der Konzern die Krisenjahre hinter sich gelassen und ist nun fest in der Phase der "Normalisierung" angekommen.

Analysten-Check: Kaufempfehlungen überwiegen

Das Stimmungsbild unter den Experten hat sich mit dem Erreichen des neuen Hochs weiter gefestigt. Laut aktuellen Daten wird die Aktie von acht Analysten beobachtet, von denen fünf eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen. Drei Experten raten zum Halten ("Hold"), während derzeit keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel von 10,39 Euro impliziert noch deutliches Aufwärtspotenzial.

Marktdaten zur TUI-Aktie: Der Ausbruch ist geschafft

Im heutigen XETRA-Handel setzte die TUI-Aktie ein deutliches Ausrufezeichen. Mit dem Überschreiten der Marke auf 9,32 Euro wurde das bisherige 52-Wochen-Hoch gerissen. Zeitweise legt die TUI-Aktie 0,13 Prozent auf 9,21 Euro zu. Marktbeobachter werten diesen Ausbruch als technisches Kaufsignal, das den Weg für einen Anstieg über die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke im neuen Jahr ebnen könnte.

