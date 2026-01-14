DAX25.285 ±0,0%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,75 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an
Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet
Vorsichtiger Ausblick

TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial

15.01.26 12:20 Uhr
Volatilität bei TUI-Aktie: Analysten im Zwiespalt | finanzen.net

Die TUI-Aktie bewegt sich in den ersten Januarwochen 2026 uneinheitlich, während Analysten unterschiedliche Einschätzungen zum weiteren Kurspotenzial abgeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,04 EUR 0,04 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI erwartet für 2026 nur moderates Wachstum
• Konzern kündigt Dividende und Kostensenkungen an
• Analysten bleiben gespalten mit Kurszielen

Der Touristikkonzern TUI blickt mit gedämpftem Optimismus auf das Jahr 2026. Wie schon Mitte Dezember bekannt gegeben wurde, rechnet der Reiseriese für das laufende Geschäftsjahr mit einem moderaten Umsatzwachstum von lediglich 2 bis 4 Prozent. Als positives Signal für Investoren kündigte TUI eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Aktienkurs zu stützen und Anleger trotz der vorsichtigen Prognose bei der Stange zu halten.

Dies gelingt aber nur bedingt. Zwar stieg der Aktienkurs auf Monatssicht um über sechs Prozent, auf Wochensicht verlor er hingegen etwa ein Prozent. Am heutigen Donnerstag gibt die Aktie via XETRA zeitweise um 0,40 Prozent auf 8,99 Euro ab.

Kostensenkungen und Flottenerneuerung als Gegenstrategie

Um dem herausfordernden Marktumfeld zu begegnen, hat TUI ein umfassendes Kostensenkungsprogramm angekündigt. Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf dem Airline-Bereich, wo Effizienzsteigerungen geplant sind. Gleichzeitig investiert der Konzern in die Modernisierung seiner Flotte mit der geplanten Anschaffung von 20 neuen Boeing-Flugzeugen. TUI-Vorstandschef Sebastian Ebel äußerte sich unzufrieden mit dem aktuellen Kursniveau und betonte die Notwendigkeit von "Effizienzsteigerungen in allen Segmenten", um die Rentabilität zu verbessern.

Analysten mit stark divergierenden Einschätzungen

Die Experteneinschätzungen zur TUI-Aktie könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Barclays die Aktie auf "Overweight" einstuft und das Kursziel sogar von 11,75 auf 12 Euro angehoben hat, bleibt Bernstein Research deutlich zurückhaltender. Die Analysten von Bernstein bewerten TUI mit "Neutral" (Market-Perform) und einem Kursziel von lediglich 7,90 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TUI Cruises GmbH, Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
13.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
09.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
09.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

