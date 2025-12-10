Deutsche Bank AG

TUI Buy

15:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe solide Ergebnisse veröffentlicht, die einen sehr positiven Trend bestätigt hätten, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

