TUI Aktie
Marktkap. 4,24 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe solide Ergebnisse veröffentlicht, die einen sehr positiven Trend bestätigt hätten, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,05 €
|Abst. Kursziel*:
36,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|15:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
