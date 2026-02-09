Deutsche Bank AG

TUI Buy

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Andre Juillard in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Aus Bewertungssicht handelten die Papiere des Reiseanbieters mit einem Abschlag von etwa 60 Prozent verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie./bek/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com