TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Andre Juillard in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Aus Bewertungssicht handelten die Papiere des Reiseanbieters mit einem Abschlag von etwa 60 Prozent verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie./bek/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
27,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,56%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research