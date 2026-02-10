Barclays Capital

TUI Overweight

08:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahl der Buchungen sei zurückgegangen, die Profitabilität habe sich aber verbessert, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die Kursverluste der Aktien seien wohl den niedrigen gebuchten Umsätzen im Segment Hotels und Kreuzfahrten geschuldet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

