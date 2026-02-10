DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3420 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
8,90 EUR -0,04 EUR -0,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,74 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

Barclays Capital

TUI Overweight

08:21 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,90 EUR -0,04 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahl der Buchungen sei zurückgegangen, die Profitabilität habe sich aber verbessert, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die Kursverluste der Aktien seien wohl den niedrigen gebuchten Umsätzen im Segment Hotels und Kreuzfahrten geschuldet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,95 €		 Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,86%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

08:21 TUI Overweight Barclays Capital
10.02.26 TUI Neutral UBS AG
10.02.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

Dow Jones Guter Jahresstart TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil
finanzen.net TUI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ROUNDUP 2: Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
StockXperts TUI: Reicht das?
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag tiefrot
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Hoffnung auf weitere Tui-Erholung platzt wegen Reisenachfrage
Dow Jones MARKET TALK/TUI-AR-Chef und CFO rühren Trommel für Dividendenvorschlag
EQS Group EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen