Investition vergrößert: Führungskraft greift bei TUI-Anteilen zu

Managers’ Transaction

Anleger sollten TUI nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Am 11.02.2026 wurden bei TUI Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 16.02.2026 ein. TUI-Vorstand Kiep, Mathias vergrößerte am 11.02.2026 die eigene Aktienposition. Kiep, Mathias erwarb 4.624 Aktien für je 8,62 EUR. Die TUI-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 6,10 Prozent auf 8,32 EUR nach.

Das Papier von TUI legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 8,51 EUR. Letztlich wurden via FSE 14.718 TUI-Aktien gekauft oder verkauft. TUI ist derzeit am Markt 4,29 Mrd. Euro wert. 507.431.040 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 11.02.2026 verzeichnet. Für jeweils 8,36 EUR baute Vorstand, Reiß, Sybille, das eigene Depot um 3.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net