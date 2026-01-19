Bernstein Research

TUI Market-Perform

14:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com