TUI Aktie
Marktkap. 4,6 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,82 €
|Abst. Kursziel*:
-10,41%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,63%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
