DAX 24.640 -1,3%ESt50 5.863 -1,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,02 -3,8%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.544 -2,5%Euro 1,1721 +0,6%Öl 64,43 +0,4%Gold 4.722 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Ryanair A1401Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Amazon, DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten
JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
8,74 EUR -0,08 EUR -0,95 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,6 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

Bernstein Research

TUI Market-Perform

14:11 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,74 EUR -0,08 EUR -0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,82 €		 Abst. Kursziel*:
-10,41%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,63%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

14:11 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
12.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit Verlusten
finanzen.net TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagvormittag tiefer
dpa-afx Reisemesse CMT: Gut gefüllte Hallen trotz S-Bahn-Sperrung
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen