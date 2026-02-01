So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 5 Jahren gewesen

Investment im Fokus

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Tron Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,052602 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.901,07 Tron in seinem Portfolio. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,2820 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 536,10 USD wert. Damit wäre das Investment 436,10 Prozent mehr wert.

Am 16.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Bei 0,3664 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net