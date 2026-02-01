DAX25.185 +0,8%Est506.067 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,5%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.589 +1,1%Euro1,1839 -0,1%Öl67,56 +0,3%Gold4.922 +0,9%
So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 5 Jahren gewesen

18.02.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Tron Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,2807 USD -0,0013 USD -0,47%
Gestern vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,052602 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.901,07 Tron in seinem Portfolio. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,2820 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 536,10 USD wert. Damit wäre das Investment 436,10 Prozent mehr wert.

Am 16.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Bei 0,3664 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

