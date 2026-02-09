DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
TUI Aktie

8,76 EUR -0,66 EUR -7,02 %
STU
Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

09:41 Uhr
TUI AG
8,76 EUR -0,66 EUR -7,02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns für das erste Geschäftsquartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,38 €		 Abst. Kursziel*:
27,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,96%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

09:41 TUI Overweight Barclays Capital
04.02.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

