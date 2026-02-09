TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns für das erste Geschäftsquartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
27,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
