Barclays Capital

TUI Overweight

09:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns für das erste Geschäftsquartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT

