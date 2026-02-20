DAX25.161 -0,4%Est506.134 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.263 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,34 -0,5%Gold5.148 +0,9%
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Abnehmmittel

Novo Nordisk-Aktie rutscht zweistellig ab: CagriSema-Daten verfehlen die hohen Markterwartungen

23.02.26 12:00 Uhr
Novo Nordisk-Aktie zweistellig im Minus: Schwache CagriSema-Ergebnisse belasten | finanzen.net

Novo Nordisk steht unter Druck, nachdem die Phase-3-Studie seines vielversprechenden Abnehmmittels Cagrisema enttäuschende Resultate lieferte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
884,50 EUR 27,80 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der zeigen sollte, dass das Mittel dem Konkurrenzprodukt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist.

Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittel

Ein erneuter Rückschlag bei der Erprobung eines Abnehmmittels hat am Montag den Aktienkurs von Novo Nordisk stark belastet. Der Kurs des Pharmakonzerns sackte in Kopenhagen nach der Veröffentlichung von Studiendaten zum Mittel Cagrisema zeitweise ab auf ein Tief seit Sommer 2021. Zuletzt ging es um 15,03 Prozent abwärts auf 255,75 DKK.

Cagrisema ist eine in der Entwicklung befindliche Kombination aus den Mitteln Semaglutid und Cagrilintid. Das Mittel habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der eine Nicht-Unterlegenheit des Mittels im Vergleich zu Zepbound vom US-Unternehmen Eli Lilly zeigen sollte.

Analyst James Quigley von Goldman Sachs schrieb in einem ersten Kommentar, die Nachrichten sprächen für geringes Einsatzpotenzial von Cagrisema. Experte Richard Vosser von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) geht davon aus, dass die Markterwartungen an das Medikament deutlich zurückkommen werden. Er wies dabei aber noch darauf hin, dass ein Anstieg der Prognosen für die etablierten Medikamente Ozempic und Wegovy dem ein Stück weit entgegenwirken dürften.

Novo Nordisk war bis vor eineinhalb Jahren ein Börsenstar wegen der Erfolge, die der einst vor allem für die Insulinherstellung bekannte Konzern mit Abnehmmitteln verbuchte. Die Rally endete 2024 bei einem Kurs von über 1.000 Kronen, was Novo zeitweise zum wertvollsten europäischen Unternehmen an der Börse gemacht hatte.

Die Novo-Nordisk-Nachrichten belasteten am Montag auch die Aktien des Verpackungsherstellers Gerresheimer, der als Lieferant für Spritzen von Abnehmmitteln bekannt ist. Das Minus betrug bei dem deutschen SDAX-Unternehmen via XETRA zuletzt 4,45 Prozent auf 19,53 Euro. Hingegen legten die Aktien der Novo-Konkurrentin Eli Lilly im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 3,67 Prozent auf 1.046,57 US-Dollar zu.

/mis/men

BAGSVARD (dpa-AFX)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novo Nordisk

