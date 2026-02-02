DAX 24.781 -0,1%ESt50 5.995 -0,2%MSCI World 4.524 -0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.655 -3,2%Euro 1,1825 +0,3%Öl 68,03 +2,6%Gold 4.953 +6,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Santander kauft Webster Financial für Milliardensumme -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle
Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,57 EUR -7,44 EUR -14,87 %
STU
48,88 EUR -2,13 EUR -4,17 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 219,86 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Underperform

21:31 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
42,57 EUR -7,44 EUR -14,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

21:31 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
09:26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Konkurrenz steigt Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz im Plus: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
wikifolio Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Benzinga Novo Nordisk Stock Falls As 2026 Outlook Signals Pricing Pressure, Slowing Sales
Financial Times Novo Nordisk warns sales could slide 13% as obesity competition mounts
MotleyFool Is Novo Nordisk Stock a Bargain Right Now?
Zacks Beat the Market the Zacks Way: Five Below, Novo Nordisk, Ekso in Focus
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk Stock on Oral Wegovy's Strong Launch?
Benzinga Novo Nordisk Outspends Eli Lilly On Wegovy, Ozempic Ads After Supply Crunch Eases
Benzinga Novo Nordisk Sued Over Alleged Scheme To Delay Generic Victoza In Favor Of Ozempic
Zacks Novo Nordisk Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen