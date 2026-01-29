DAX24.526 +0,9%Est505.949 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,35 -0,7%Gold5.132 -4,6%
Bilanz voraus

Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?

30.01.26 11:24 Uhr
Novo Nordisk-Aktie vor Schicksalswoche unter der Lupe: Kann die Aktie den Optimismus halten? | finanzen.net

Novo Nordisk präsentiert kommende Woche seine Quartals- und Jahreszahlen für 2025. Darauf richten Anleger ihr Augenmerk.

• Kommende Woche: Novo Nordisk präsentiert Q4- und Jahreszahlen 2025
• Das sind die Analystenerwartungen
• Diabetes- und Abnehm-Medikamente im Fokus der Anleger

Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk steht vor einer entscheidenden Woche. Am kommenden Mittwoch, den 4. Februar 2026, wird der Konzern seine Bilanz für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 präsentieren. Nach einem turbulenten Börsenjahr 2025, in dem die Aktie zeitweise deutlich Federn lassen musste, hat sich der Kurs zu Beginn des neuen Jahres eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem Plus von rund 14 Prozent im Rücken blicken Anleger nun darauf, ob die operative Geschäftslage den jüngsten Optimismus rechtfertigen kann.

Das sind die Erwartungen an die Novo Nordisk-Zahlen zum vierten Quartal

Analysten prognostizieren für das abgelaufene vierte Quartal einen Gesamtumsatz von rund 77 Milliarden Dänischen Kronen, nachdem die Erlöse im Vergleichsquartal des Vorjahres noch bei 85,7 Milliarden DKK gelegen hatten. Der Gewinn je Aktie soll den Experten zufolge bei rund 5,9 DKK liegen (Vorjahreszeitraum: 6,34 DKK je Anteilsschein).

Besonderes Augenmerk werden Anleger dabei auf die Entwicklung bei Abnehm- und Diabetesmedikamenten werfen. Novo profitiert von der globalen Adipositas-Welle: Wegovy dominiert den US-Markt nach FDA-Freigaben, Ozempic sichert Diabetes-Anteile. Pipeline-Fortschritte wie orale Varianten und Rare-Disease-Produkte diversifizieren das Portfolio trotz der Konkurrenz durch den US-Konzern Eli Lilly.

Aussichten bleiben risikobehaftet

Die Geschäftsaussichten von Novo Nordisk für 2026 bleiben weiter herausfordernd, insbesondere mit Blick auf den Preisdruck in den USA. Preisabschläge bei GLP-1-Medikamenten wie Wegovy, Medicare-Reformen und Konkurrenz könnten das Wachstum kurzfristig belasten.

In dieser Gemengelage wagen sich Anleger im Vorfeld der anstehende Quartalsbilanz nur verhalten aus der Deckung: Die Novo Nordisk-Aktie legt an der Börse in Dänemark zeitweise moderate 0,55 Prozent auf 372,45 DKK zu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
