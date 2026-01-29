DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Novo Nordisk Aktie

49,78 EUR +0,31 EUR +0,63 %
STU
49,76 EUR +0,33 EUR +0,66 %
GVIE
Marktkap. 226,99 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

10:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Mit seinen Schätzungen für die am 4. Februar anstehenden Quartalszahlen liege er beim Kernergebnis je Aktie (Core EPS) und beim Umsatz knapp unter den Konsensschätzungen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht zudem von einem operativen Ergebnisausblick auf 2026 aus, der die entsprechende Konsensprognose um 5 Prozent sinken lassen dürfte./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

