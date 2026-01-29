JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Mit seinen Schätzungen für die am 4. Februar anstehenden Quartalszahlen liege er beim Kernergebnis je Aktie (Core EPS) und beim Umsatz knapp unter den Konsensschätzungen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht zudem von einem operativen Ergebnisausblick auf 2026 aus, der die entsprechende Konsensprognose um 5 Prozent sinken lassen dürfte./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Bildquellen: Novo Nordisk