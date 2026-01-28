DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 941,63 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:31 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48,72 EUR 1,34 EUR 2,83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins untermauerte am Donnerstag nach der jüngsten Kursrally ihre Kaufempfehlung. Angesichts der KI-Dynamik hob sie ihre Schätzungen an und rechnet 2026 mit 5 Prozent Wachstum und 2027 dann mit 16 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,82 €		 Abst. Kursziel*:
25,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

