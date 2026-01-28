SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 941,63 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins untermauerte am Donnerstag nach der jüngsten Kursrally ihre Kaufempfehlung. Angesichts der KI-Dynamik hob sie ihre Schätzungen an und rechnet 2026 mit 5 Prozent Wachstum und 2027 dann mit 16 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,82 €
|Abst. Kursziel*:
25,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:31
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
