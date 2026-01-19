SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 910,28 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
72,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
