US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Hypoport-Aktie zweistellig im Minus: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal
Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 910,28 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46,74 EUR -0,10 EUR -0,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

