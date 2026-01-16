SUSS MicroTec-Aktie schwach: Vorstandsverträge verlängert
Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von SUSS gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028.
In einem schwachen Marktumfeld fällt die SUSS MicroTec-Aktie via XETRA zeitweise um 1,60 Prozent auf 46,86 Euro.
/lew/jha/
GARCHING (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SUSS MicroTec News
Bildquellen: SUSS MicroTec SE