Kontinuität

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen.

Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von SUSS gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028.

Wer­bung Wer­bung

In einem schwachen Marktumfeld fällt die SUSS MicroTec-Aktie via XETRA zeitweise um 1,60 Prozent auf 46,86 Euro.

/lew/jha/

GARCHING (dpa-AFX)