DAX25.029 -1,1%Est505.953 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.181 -0,6%Euro1,1626 +0,3%Öl63,60 -0,9%Gold4.670 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich tiefer -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Coinbase-Report 2026: Diese drei Trends könnten den Krypto-Markt bestimmen Coinbase-Report 2026: Diese drei Trends könnten den Krypto-Markt bestimmen
UBS AG gibt Bayer-Aktie Neutral UBS AG gibt Bayer-Aktie Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kontinuität

SUSS MicroTec-Aktie schwach: Vorstandsverträge verlängert

19.01.26 09:48 Uhr
SUSS MicroTec-Aktie tiefer: Vorstand gesichert! Frick und Ballwießer bleiben | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46,74 EUR -1,06 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von SUSS gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028.

Wer­bung

In einem schwachen Marktumfeld fällt die SUSS MicroTec-Aktie via XETRA zeitweise um 1,60 Prozent auf 46,86 Euro.

/lew/jha/

GARCHING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
18.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen