SUSS MicroTec Aktie

37,34 EUR +4,62 EUR +14,12 %
STU
Marktkap. 633,87 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

10:21 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
37,34 EUR 4,62 EUR 14,12%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
-7,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,98%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:21 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
20.08.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
11.08.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 SUSS MicroTec Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Neuer Schwung SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung SUSS MicroTec-Aktie schnellt zweistellig hoch: Oddo sieht Zeichen für Erholung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 31 Euro
finanzen.net TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX steigt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: SUSS presents the XBC300 Gen2 D2W platform &#8211; the integrated and precise solution for the future of die-to-wafer hybrid bonding
