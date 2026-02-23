DAX24.964 -0,1%Est506.109 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.620 -2,0%Euro1,1783 ±-0,0%Öl71,30 -0,3%Gold5.176 -1,0%
AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick

24.02.26 12:07 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick Aktien von Halbleiterunternehmen haben Anleger am Dienstag auf dem Kaufzettel. Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos Semiconductor kamen gut an, die Papiere kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 7,8 Prozent.

AIXTRON setzten ihren Aufwärtstrend ebenfalls fort. Sie gewannen 3,7 Prozent. Analyst Oliver Wong von der Bank of America erhöhte seine Schätzungen für 2027 in seinem Ausblick auf den Geschäftsbericht des Spezialanlagenbauers, der sein Nebenwerte-Favorit in der europäischen Halbleiterbranche ist.

Im Plus mit jeweils um die 2 Prozent notierten auch WACKER CHEMIE und Siltronic. SUSS MicroTec zogen um 5,8 Prozent an./ajx/jha/

