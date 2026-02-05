Infineon Aktie
Marktkap. 53,92 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann hob seine Gewinnerwartungen für den Chipkonzern am Freitag in seiner Nachbetrachtung an. Das Unternehmen setze mit der Erhöhung der Investitionen noch stärker auf die Geschäftsmöglichkeiten im KI-bezogenen Bereich, also etwa Chips zur Steuerung der Stromversorgung von Rechenzentren./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
