DAX fester -- Wall Street etwas höher erwartet -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Infineon Aktie

Marktkap. 53,92 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann hob seine Gewinnerwartungen für den Chipkonzern am Freitag in seiner Nachbetrachtung an. Das Unternehmen setze mit der Erhöhung der Investitionen noch stärker auf die Geschäftsmöglichkeiten im KI-bezogenen Bereich, also etwa Chips zur Steuerung der Stromversorgung von Rechenzentren./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

