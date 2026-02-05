Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,45 Prozent auf 24.511,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24.419,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.528,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.968,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23.761,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der LUS-DAX bei 21.881,00 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,222 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.214,00 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,42 Prozent auf 42,00 EUR), EON SE (+ 1,23 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 1.587,00 EUR), RWE (+ 0,61 Prozent auf 52,80 EUR) und Siemens Energy (+ 0,55 Prozent auf 146,65 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-3,45 Prozent auf 41,13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 100,35 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 167,86 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und Porsche Automobil (-1,29 Prozent auf 35,14 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 574.034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

