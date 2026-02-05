DAX24.481 ±-0,0%Est505.924 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,28 +1,4%Gold4.874 +2,1%
LUS-DAX-Performance

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

06.02.26 09:27 Uhr
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Der LUS-DAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,36 EUR -0,84 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
104,75 EUR 0,65 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17,72 EUR 0,28 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
41,11 EUR -0,07 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,00 EUR -0,83 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.597,00 EUR 1,00 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
53,00 EUR 0,74 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
168,42 EUR 0,76 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
147,10 EUR -0,85 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
41,03 EUR -1,51 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,00 EUR -2,55 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
21,42 EUR -0,24 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.451,5 PKT 50,5 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,45 Prozent auf 24.511,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24.419,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.528,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.968,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23.761,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der LUS-DAX bei 21.881,00 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,222 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.214,00 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,42 Prozent auf 42,00 EUR), EON SE (+ 1,23 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 1.587,00 EUR), RWE (+ 0,61 Prozent auf 52,80 EUR) und Siemens Energy (+ 0,55 Prozent auf 146,65 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-3,45 Prozent auf 41,13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 100,35 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 167,86 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und Porsche Automobil (-1,29 Prozent auf 35,14 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 574.034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

