DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6415 -8,4%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Rheinmetall Aktie

1.563,50 EUR -113,00 EUR -6,74 %
STU
Marktkap. 80,77 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

12:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.563,50 EUR -113,00 EUR -6,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzausblick auf 2026 sei schwach, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Die Auftragslage sei allerdings stark und nehme noch Fahrt auf./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.558,00 €		 Abst. Kursziel*:
34,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.563,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.126,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

