Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

12:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

